Altın gibi 24 gün!

Giriş Tarihi: 2.01.2026

G.Saray Süper Kupa’da Trabzon, Türkiye Kupası’nda Fethiye, Devler Ligi’nde A.Madrid ve M.City, Süper Lig’de de G.Antep ve Karagümrük ile karşılaşacak

2025'i zirvede kapatan Galatasaray, 2026'ya yoğun bir başlangıç yapacak. Sarı-kırmızılı takım, ocak ayında 4 kulvarda 6 maç oynayacak, Süper Kupa'da finale kalması durumunda 24 gün içindeki maç sayısı 7'ye çıkacak. Pazartesi Trabzonspor ile karşılaşacak Cimbom, 10 Ocak'taki Süper Kupa finaline adını yazdırmayı istiyor. 13 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'un konuğu olacak G.Saray, dört gün arayla Aslantepe'de Gaziantep FK ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. Süper Lig'de 24 Ocak'ta Karagümrük, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'ta Manchester City deplasmanıyla ocak maratonunu tamamlayacak.
