Çorum FK, Serdar Gürler’i açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, hücum hattını Serdar Gürler ile güçlendirdi. Eyüpspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu, Çorum FK ile anlaşma sağladı.

Çorum FK, Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş geldin, Serdar Gürler! Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."