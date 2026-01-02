Eyüpspor’da Serdar Gürler ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da tecrübeli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile yollar ayrıldı. Eflatun-sarılılılar, Serdar Gürler'in ayrılığını resmen açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Serdar Gürler'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

34 yaşındaki sol kanat, bu sezon Eyüpspor'da 17 maça çıktı ve 1290 dakika sahada kaldı.

Sochaux altyapısında futbola başlayan Serdar Gürler daha sonra Elazığspor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Huesca, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Başakşehir'de oynadı.