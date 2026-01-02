Fenerbahçe’ye 3 transfer gerekiyor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan, teknik adam olarak takıma 2010-11 sezonunda şampiyonluk, 2011-12 ve 2012-13'te Türkiye Kupası kazandıran
Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın transfer gündemini değerlendiren Kocaman, "Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. En az 3 tane transfer gerekli. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü daha da artırabilir"
diye konuştu.
MOURİNHO YASAL DOLANDIRICILIK YAPTI
Mourinho'nun, F.Bahçe'nin başındayken Benfica'ya elenip ardından Portekiz ekibine imza atmasına 'yasal dolandırıcılık' diyen Kocaman şu ifadeleri kullandı: ''En büyük harabiyeti saha içinde, mali tarafı, davranış olarak yasal dolandırıcılık gibi oldu bırakış şekli. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun ve sonra o kulübe gidiyorsun, oyuncu aldırıyorsun. Çok üzücü, sıkıcı. İstemeden başka tarafa gidebilecek bir yer. Saha dışına odaklanmış, saha içini umursamayan bir hale gelmiş teknik direktörden, yarattığı kibirli durumdan ve gerilimden sonra hangi teknik direktör gelirse gelsin çok fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Sadece doğal ve samimi olması gerekecekti ki Tedesco da bunu yaptı.'
RAFA SILVA TOPLANTISI BERBAT BİR DURUMDU
Beşiktaş-Rafa Silva krizine de değinen tecrübeli teknik adam, iki tarafın da yanlışlarının olduğunu söyledi. Aykut Kocaman şöyle konuştu: ''İki tarafın da yanlışları var. Buraya kadar gitmemeliydi. 4-5 hafta önce Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın çıkıp basın toplantısı iletişim açısından berbat bir durumdu.
Rafa Silva'nın yaptıkları da ne mesleki sınırlar ne de ahlaki sınırlar için değerlendirilebilir. Yaptığı doğru değildi. Profesyonel bir iş, nasıl gelmek varsa ayrılmak da var. Doğru yol bulunabilirdi ama orada işin içinde yine Benfica olunca Benfica ve başındaki kişinin davranış biçimleri böyle olunca Rafa Silva'yı biraz daha tetiklemiş olabilir gibi gözüküyor.''