Fenerbahçe’ye 3 transfer gerekiyor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan, teknik adam olarak takımaAykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın transfer gündemini değerlendiren Kocaman, "Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. En az 3 tane transfer gerekli.diye konuştu.Mourinho'nun, F.Bahçe'nin başındayken Benfica'ya elenip ardından Portekiz ekibine imza atmasına 'yasal dolandırıcılık' diyen Kocaman şu ifadeleri kullandı: ''En büyük harabiyeti saha içinde, mali tarafı, davranış olarak yasal dolandırıcılık gibi oldu bırakış şekli. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun ve sonra o kulübe gidiyorsun, oyuncu aldırıyorsun. Çok üzücü, sıkıcı. İstemeden başka tarafa gidebilecek bir yer. Saha dışına odaklanmış, saha içini umursamayan bir hale gelmiş teknik direktörden, yarattığı kibirli durumdan ve gerilimden sonra hangi teknik direktör gelirse gelsin çok fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Sadece doğal ve samimi olması gerekecekti ki Tedesco da bunu yaptı.'Beşiktaş-Rafa Silva krizine de değinen tecrübeli teknik adam, iki tarafın da yanlışlarının olduğunu söyledi. Aykut Kocaman şöyle konuştu:Rafa Silva'nın yaptıkları da ne mesleki sınırlar ne de ahlaki sınırlar için değerlendirilebilir. Yaptığı doğru değildi. Profesyonel bir iş, nasıl gelmek varsa ayrılmak da var.