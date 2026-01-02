Futbol dünyası Oulai’yi konuşuyor

Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği Afrika Uluslar Kupası maçında Christ İnao Oulai geceye damga vurdu. 19 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki ilk 11'de çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyle 'maçın en iyi oyuncusu'
seçildi. Oulai, 67-64 pas oranıyla %97 isabet yakaladı. Genç futbolcuya geniş yer ayıran L'Equipe gazetesi "Bastia'da parladıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Oulai, maçın adamı ödülünü aldı. 19 yaşındaki orta sahanın adını aklınızda iyi tutun; onu çok parlak bir gelecek bekliyor.
Trabzonlu oyuncu, Fildişi Sahili adına masayı deviren, oyunun gidişatını tamamen değiştiren isim oldu. Topla yaptığı her şey yerindeydi, olumlu ve etkiliydi; Ligue 1 kulübünün onu neden almadığına çok şaşırdık. Türkiye'de ona adeta hayranlar" ifadelerini kullandı. Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Oulai'yi benzersiz bir profil olarak gördüklerini belirterek, "Oulai, başkalarından önce oyunu okuyabilen, topu ayağına yakıştıran, pasla ve şutla skor üretebilen bir orta saha"
şeklinde konuştu.
100 MİLYON EURO OLUR!
Christ Oulai, sosyal medya hesaplarında da Afrika Kupası'nın en çok konuşulan ismi oldu. ''PSG onu düşünmeli'', ''Oulai bomba gibi! Takip etmenizi öneriyorum'' ''Manchester City, Bayern, Barça acele edin. Oulai 100 milyon Euro olacak'' yorumları yapıldı.