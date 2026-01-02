Futbol dünyası Oulai’yi konuşuyor

Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği Afrika Uluslar Kupası maçında Christ İnao Oulai geceye damga vurdu. 19 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki ilk 11'de çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyleseçildi. Oulai, 67-64 pas oranıyla %97 isabet yakaladı. Genç futbolcuya geniş yer ayıran L'Equipe gazetesi "Bastia'da parladıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Oulai, maçın adamı ödülünü aldı.Trabzonlu oyuncu, Fildişi Sahili adına masayı deviren, oyunun gidişatını tamamen değiştiren isim oldu. Topla yaptığı her şey yerindeydi, olumlu ve etkiliydi; Ligue 1 kulübünün onu neden almadığına çok şaşırdık. Türkiye'de ona adeta hayranlar" ifadelerini kullandı. Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Oulai'yi benzersiz bir profil olarak gördüklerini belirterek, "şeklinde konuştu.Christ Oulai, sosyal medya hesaplarında da Afrika Kupası'nın en çok konuşulan ismi oldu. ''PSG onu düşünmeli'', ''Oulai bomba gibi! Takip etmenizi öneriyorum'' ''Manchester City, Bayern, Barça acele edin. Oulai 100 milyon Euro olacak'' yorumları yapıldı.