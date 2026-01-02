‘Galatasaray daha vizyonlu’

Kızılyıldız forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic, sarı-lacivertli kulübü vizyonsuz bulduğunu belirtti. 32 yaşındaki orta saha şunları söyledi: "F.Bahçe çok zor bir ortam! Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir?
Bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu 'kontrolsüz, kaotik' futbola… Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar? G.Saray, F.Bahçe'ye göre daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar."