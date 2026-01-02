‘Galatasaray daha vizyonlu’

Kızılyıldız forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic, sarı-lacivertli kulübü vizyonsuz bulduğunu belirtti. 32 yaşındaki orta saha şunları söyledi:Bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu 'kontrolsüz, kaotik' futbola… Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: