Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlanıyor

G.Saray'ın efsane oyuncularından divan kurulu üyesi Gökmen Özdenak bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 20 yaşında geldiği G.Saray'da 13 yıl futbol oynayan ve 14 kez A Milli olan Özdenak,zaferi yaşamıştı.Sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından