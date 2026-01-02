Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlanıyor

G.Saray'ın efsane oyuncularından divan kurulu üyesi Gökmen Özdenak bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 20 yaşında geldiği G.Saray'da 13 yıl futbol oynayan ve 14 kez A Milli olan Özdenak, 4 lig-2 Türkiye Kupası
zaferi yaşamıştı. 1967-80 yılları arasında sarı-kırmızılı forma ile 107 maçta 48 gol atıp 17 asist yapan Özdenak'ın naaşı bugün 10.45'te RAMS Park'a getirilecek.
Sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.