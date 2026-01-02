Göztepe’den Emirhan Yiğitbaş’a kanca!

Süper Lig'de ara transfer döneminde İsviçreli orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayıp, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Sivasspor'un genç savunmacısı Emirhan Başyiğit'e talip oldu.

Sivasspor altyapısından yetişip kırmızı-beyazlılarda profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu için ilk teklifin yapıldığı bildirildi. Sivasspor cephesinin Emirhan Başyiğit için 700 bin Euro ve bonuslar istediği vurgulandı.

BİRÇOK MEVKİDE OYNUYOR

Sol stoper, sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen Emirhan milli takımın U17, U19, U20 ve U21 yaş kategorilerinde forma giydi. Sivasspor'da geçen sezon Süper Lig deneyimi de yaşayan genç futbolcu bu sezon ise 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıktı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Toplam 1053 dakika görev yapan Emirhan takımına 3 gol katkısı da verdi. Emirhan'ın da Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.