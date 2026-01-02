Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayseri’de maçlara kar engeli
Giriş Tarihi: 2.01.2026 12:07

Kayseri’de kar yağışı nedeni ile 3 Ocak ve 4 Ocak’ta oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından merkez ve ilçelerde yapılan kontrollerin ardından müsabakalar bir sonraki haftaya ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle sahaların futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle 3 ve 4 Ocak 2026 tarihinde oynanacak olan bütün müsabakalar iptal edilmiştir. İptal edilen müsabakalar ile ilgili karar hafta içi Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi tarafından açıklanacaktır. Gereği bilgilerinize sunulur" denildi.
