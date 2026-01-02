Merih Demiral attı, Al Ahli kazandı!

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Al Ahli, Al Nassr karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20'nci dakikalarda Ivan Toney ile 55'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Al Nassr'da fileleri 31 ile 44'üncü dakikalarda Al Amri havalandırdı.

Al Ahli'de 90+6'ncı dakikada Al Majrashi, Al Nassr'da ise 90+9'uncu dakikada Nawaf Boushal kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Al Ahli puanını 25'e yükseltti. Al Nassr ise 31 puanda kaldı.