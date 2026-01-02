Musaba imzalıyor

Süperara transfer dönemibugün resmen başlıyor…Fenerbahçe ilk transferini açıklayacakve imzalar atılacak. Sarılacivertlikulüp,Yönetim, bu transferiçin toplam 5.7milyon Euro ödemeyapacak. 25 yaşındakifutbolcu yıllık 1.4milyon Euro kazanacakve 4.5 yıllık sözleşmeyeimza atacak.Teknik direktör Tedesco'nun, fiziksel ve mental olarak hazır bulduğu öğrenilen oyuncunun 6 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Samsun'la oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.