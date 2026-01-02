Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Musaba imzalıyor
Türkiye’nin ilk olarak SABAH Spor’dan öğrendiği F.Bahçe-Musaba flörtü ara transferin başlamasıyla birlikte bugün resmiyet kazanıyor

Süper Lig'de 6 Şubat'a kadar sürecek ara transfer dönemi bugün resmen başlıyor… Fenerbahçe ilk transferini açıklayacak ve imzalar atılacak. Sarılacivertli kulüp, Samsunspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödeyerek işi bitirecek. Yönetim, bu transfer için toplam 5.7 milyon Euro ödeme yapacak. 25 yaşındaki futbolcu yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE OYNAYACAK
Teknik direktör Tedesco'nun, fiziksel ve mental olarak hazır bulduğu öğrenilen oyuncunun 6 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Samsun'la oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.
