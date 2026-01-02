Musaba imzalıyor

Süper Lig'de 6 Şubat'a kadar sürecek
ara transfer dönemi
bugün resmen başlıyor…
Fenerbahçe ilk transferini açıklayacak
ve imzalar atılacak. Sarılacivertli
kulüp, Samsunspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödeyerek işi bitirecek.
Yönetim, bu transfer
için toplam 5.7
milyon Euro ödeme
yapacak. 25 yaşındaki
futbolcu yıllık 1.4
milyon Euro kazanacak
ve 4.5 yıllık sözleşmeye
imza atacak.
ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE OYNAYACAK
Teknik direktör Tedesco'nun, fiziksel ve mental olarak hazır bulduğu öğrenilen oyuncunun 6 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Samsun'la oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.