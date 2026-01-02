Ne yaptın sen Amrabat!

Fenerbahçe, Hollanda ekibiEl Karouani transferinde beklenmedik bir hamleyle karşılaştı. Sarılacivertliler,için şartları zorlarken, 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Utrecht'te yıllık yaklaşık 400 bin Euro kazanan Faslı futbolcuya 1.3 milyon Euro maaş önermişti.Real Betis'e kiralık olarak giden sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Amrabat, vatandaşı El Karouani'ye referans olmuş, kulüp ve ülke hakkında olumlu bilgiler vermişti.İspanyol kulübünün, El Karouani için nabız yokladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu öğrenildi. Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkan ve 3 gol, 15 asist üreten Souffian El Karouani'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.