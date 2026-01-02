Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ne yaptın sen Amrabat!
F.Bahçe’nin anlaşma sağladığı El Karouani transferinde dengeler bozuldu. 2028'e kadar tapusu sarı-lacivertli takımda olan Amrabat, vatandaşına önce F.Bahçe için referans oldu, ardından onu kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Real Betis'e önerdi. Bu hamle ile transfer başka bir boyuta taşındı

Fenerbahçe, Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen ve sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek olan El Karouani transferinde beklenmedik bir hamleyle karşılaştı. Sarılacivertliler, 25 yaşındaki sol bek için şartları zorlarken, 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Utrecht'te yıllık yaklaşık 400 bin Euro kazanan Faslı futbolcuya 1.3 milyon Euro maaş önermişti. Hedef bu transferi bonservis bedeli ödemeden sezon sonunda bitirmek üzerineydi.

FENERBAHÇE CEPHESİ YENİDEN ATAĞA GEÇECEK
Real Betis'e kiralık olarak giden sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Amrabat, vatandaşı El Karouani'ye referans olmuş, kulüp ve ülke hakkında olumlu bilgiler vermişti. Ancak Amrabat, oyuncuyu Real Betis'e de önerince transferde yeni bir perde açıldı. İspanyol kulübünün, El Karouani için nabız yokladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu öğrenildi. Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkan ve 3 gol, 15 asist üreten Souffian El Karouani'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin, Real Betis'in ilgisine rağmen önümüzdeki günlerde transfer için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

