Nwaiwu’da işlem tamam

Bordo-mavililer, Savic ve Baniya'nın yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sağ stoper pozisyonuna takviye yapacak. Bu doğrultuda Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu ile kulübünden izin alınarak masaya oturuldu ve prensipte anlaşma sağlandı.Arada ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi. Nwaiwu da Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımlarını beğenmeye başladı.Fildişi Sahili Milli Takımı'na giden ve Afrika Kupası'nda olan Oulai'nin vatandaşı Jocelin Ta Bi gündeme geldi. 20 yaşındaki Jocelin, İsrail'de Hapoel Petah Tikva forması giyiyor.iralık olarak Tikva'da oynayan Jocelin'in bonservisi Maccabi Netanya'da bulunuyor. Genç futbolcu için en az 3 milyon Euro bonservis beklentisi düşünülürken sonraki satıştan da % 20 pay isteniyor.