Opsiyona gerek yok!

Galatasaray'ın dinamosu Mario Lemina için müjdeli haber var... Gabon Milli Takımı, grup aşamasında Afrika Uluslar Kupası'na veda ederken, yeni yıl izni verilen Lemina birkaç gün içinde Galatasaray'a dönecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun +1 yıl opsiyonu, müsabakaların yüzde 60'ına ilk 11'de başlamasına bağlı.Ancak teknik heyet ve sarı-kırmızılı yönetim, opsiyondan bağımsız olarak Mario Lemina ile 1 sezon daha devam etmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sezonun ikinci yarısında Lemima'yı stoperde de kullanmayı düşünüyor. Bu sezon Galatasaray'da toplam 17 maçta forma giyen ve bunların 14'üne ilk 11'de başlayan Gabonlu oyuncu, 1078 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı.Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybeden ve son sırada kalıp elenen Gabon Milli Takımı dağıldı! Gabon hükümeti, Lemina'nın da forma giydiği milli takımı, kupada alınan "Onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı. Teknik heyetin sözleşmelerinin de feshedildiği belirtildi. Ayrıca Pierre- Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın, milli takımda forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı da duyuruldu.Konyaspor'la anlaşmaya çok yakın olan Berkan Kutlu, 2021 yazında Galatasaray'a imza atmıştı. Berkan'ın ayrılmasıyla söz konusu 2021-22 sezonundan bugüne kadar takımda kalan tek isim Barış Alper Yılmaz olacak. Altyapı ürünü Yunus Akgün ise kiralık olarak Adana Demirspor ve Leicester City'ye gidip geldi. Barış Alper Yılmaz için G.Saray, Ankara Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.