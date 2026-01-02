RAMS Başakşehir FK, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüp, resmi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Deniz Türüç! Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başakşehir formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Deniz Türüç, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

KONYASPOR'A GİDİYOR

Süper Lig ekibi Konyaspor'da kulüp başkanı Ömer Atiker, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Deniz Türüç transferini açıklamış ve "Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.