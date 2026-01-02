Sergen Yalçın’ın Hadjam ısrarı

Beşiktaş'ta sol bek transferi için üç isim gündemde; Jaouen Hadjam, Lucas Piton ve Lautaro Blanco…
Listenin başında ise Young Boys forması giyen Hadjam yer alıyor. A takım koordinatörü Serkan Reçber, bir süre önce Young Boys'un maçına giderek hem Cezayirli oyuncuyu yerinde gözlemledi hem de kulübün yetkilileri ile görüştü. İsviçre ekibi, 8 milyon Euro bonservis bedelinde indirime yanaşmazken, siyah-beyazlılar, 5-6 milyon Euro civarında bir rakama işi bitirmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu tarafından olumlu yanıt almış durumda. Alternatif isimlerle de temaslar sürüyor. Ancak Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'a daha fazla odaklanılmış durumda.