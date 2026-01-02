Sergen Yalçın’ın Hadjam ısrarı

Beşiktaş'ta sol bek transferi için üç isim gündemde;Listenin başında ise Young Boys forması giyen Hadjam yer alıyor. A takım koordinatörü Serkan Reçber, bir süre önce Young Boys'un maçına giderek hem Cezayirli oyuncuyu yerinde gözlemledi hem de kulübün yetkilileri ile görüştü.Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu tarafından olumlu yanıt almış durumda. Alternatif isimlerle de temaslar sürüyor. Ancak Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'a daha fazla odaklanılmış durumda.