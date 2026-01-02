Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın’ın Hadjam ısrarı
Giriş Tarihi: 2.01.2026

Sergen Yalçın’ın Hadjam ısrarı

Sergen Yalçın’ın Hadjam ısrarı
  • ABONE OL
Beşiktaş'ta sol bek transferi için üç isim gündemde; Jaouen Hadjam, Lucas Piton ve Lautaro Blanco… Listenin başında ise Young Boys forması giyen Hadjam yer alıyor. A takım koordinatörü Serkan Reçber, bir süre önce Young Boys'un maçına giderek hem Cezayirli oyuncuyu yerinde gözlemledi hem de kulübün yetkilileri ile görüştü. İsviçre ekibi, 8 milyon Euro bonservis bedelinde indirime yanaşmazken, siyah-beyazlılar, 5-6 milyon Euro civarında bir rakama işi bitirmeyi amaçlıyor. Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu tarafından olumlu yanıt almış durumda. Alternatif isimlerle de temaslar sürüyor. Ancak Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'a daha fazla odaklanılmış durumda.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın’ın Hadjam ısrarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz