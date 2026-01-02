Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stefan Kuntz veda etti! Gerekçesi belli oldu...
Giriş Tarihi: 2.01.2026 12:52

Stefan Kuntz veda etti! Gerekçesi belli oldu...

Stefan Kuntz, Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı. Vedanın gerekçesi belli oldu. İşte detaylar...

AA
Stefan Kuntz veda etti! Gerekçesi belli oldu...
  • ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, ailevi sebeplerden dolayı Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti." denildi.

Hamburg'daki görevine Mayıs 2024'te başlayan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Stefan Kuntz veda etti! Gerekçesi belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz