Tek tek açıklıyoruz!

Siyah-beyazlılarda gelecek oyuncular kadar gidecekler de gündemde önemli yer tutuyor. Beşiktaş'ın yabancı kontenjanının 12'si de dolu. Sadece 2 genç yabancı kontenjanı boşta.Ayrıca az süre şansı bulan genç oyuncuların da kiralanabileceği aktarıldı. İşte ayrılma ihtimali yüksek olan futbolcuların durumu:Necip Uysal ile birlikte takım bulması istenilen Mert, Fenerbahçe'den resmi teklif aldı. Milli kaleci, kendisine Anadolu'dan gelen teklifleri geri çevirdi,Ardından Beşiktaş'a anlaşma sağladığını bildirecek ve siyah-beyazlılarla kontratını feshedecek.Benfica'dan kiralanan oyuncu için Portekiz ekibi,diyerek kılını kıpırdatmadı. Çekyalı futbolcu, düzenli oynayabilmek adına eski kulübü Slavia Prag ile masaya oturdu. Anlaşmaya varması bekleniyor ancak Beşiktaş'tan yarım sezon için alacağı 600 bin Euro'yu Slavia karşılayacak gibi durmuyor. Maaşının bir miktarını Beşiktaş ödeyebilir.Türkiye'de kalmayı değil Rosenborg'a dönmeyi istiyor. Maaşından kayıp yaşamayı kabul etmiyor.500 bin Euro olan yarım sezonluk alacağının 100 bin Euro'sunu karşılamayı teklif etti. Beşiktaş ise bu ücretin biraz daha yukarı çıkmasını ve makul bir anlaşma istiyor.Kadroda düşünülmüyor, kendisi de oynamak istediği için kalma yönünde bir inadı olmadı. Uduokhai'ye ilk teklif Mainz'dan geldi.. Almanya ve Fransa'dan farklı takımlarla görüşüyor. Beşiktaş, oyuncuyu 4-5 milyon Euro bandında bir opsiyonla kiralamaya hazır.En tartışmalı konu. Tecrübeli oyuncu ne olursa olsun Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Benfica'ya dönmeye niyetlenen Rafa için Portekiz ekibi bonservisini almasını bekliyor. Beşiktaş isetavrını sürdürüyor. Rafa Silva'nın menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübün yetkilileriyle görüşeceği aktarıldı. Başkan Serdal Adalı, 3-5 milyon Euro gibi ücretleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.Kartal Kayra Yılmaz için iki hafta önce Kasımpaşa'dan gelen kiralama teklifine "Olur" yanıtı verilse de son iki maçlık performansıyla Demir Ege'nin önüne geçti ve geçici transferinden vazgeçildi. Demir Ege ise gelişimi için daha fazla forma giymek istiyor ancak Beşiktaş'ta önü açık değil. Portekiz'den Rio Ave bir kez daha kendisini satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Aynı şekilde Braga'nın da oyuncuya ilgisi bulunurken birkaç kulüp daha yılbaşından sonra Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.