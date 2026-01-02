Trabzon’da Onuachu’ya alternatif isim şart

Her türlü olumsuz koşullara rağmen (Bu olumsuzlukların başında kadro yetersizliği geliyor) Trabzonspor'un ilk yarıda Süper Lig'de bulunduğu konumu çok başarılı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü, önemli oyuncuların kadroda eksildiği maçlarda bile takım olma bilinciyle sonucu kendi lehlerine çevirdiler. Ancak ilk yarının sonlarına doğru görüldü ki mutlak transferlere gereksinim var.. Orta alanda ise mutlak iki yönlü oynayabilen bir oyuncu ve sezon başından beri Nwakaeme'nin sakatlanmasıyla şans bulan Olaigbe'nin kendini gösterememesi. Bir de Onuachu'nun olmadığı maçlarda bu bölgeye de transfer gerekiyor. İşin gerçeği, eğer Trabzonspor bulunduğu yeri korumak istiyorsa ya da daha yükse hedefler arzu ediliyorsa mutlak 4 takviye bir zorunluluktur.Fatih Tekke gerçekçi bir teknik adam. Çünkü sezon başından beri verdiği mesajlarda ilk 4'ün içinde yer almak istediğini belirtti fakat şampiyonluk şansını da zayıf olarak değerlendirerek doğru bir yorumda bulundu.İkinci yarı ilk devreye göre, çok daha zorlu mücadelelerin ortaya çıkacağı maçlar var. Sakatlıklar ya da cezalar nedeniyle kadroda eksilmeler yaşandığında bu oyuncuların yerine gerekli performansı sahaya yansıtacak bir kadronuz olması gerekiyor.