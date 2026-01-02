Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için anlaşma sağladı!

PEŞİNDE ÇOK TAKIM VARDI

18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesi çok sayıda takımın radarına girmişti. Adem Yeşilyurt ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu aktarılmıştı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu sezon Trabzonspor'da 9 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 559 dakika sahada kaldı. Adem Yeşilyurt, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.