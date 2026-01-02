Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için anlaşma sağladı!
Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için anlaşma sağladı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Adem Yeşilyurt transferi için Karşıyaka ile el sıkıştı. Anlaşma sağlanan futbolcunun sezonu mevcut kulübünde tamamlayacağı öğrenildi.

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor'da uzun süredir gündemde olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt için anlaşma sağlandı.

Trabzonspor, Adem Yeşilyurt transferi için Karşıyaka ile prensip anlaşmasına vardı.

Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek.

PEŞİNDE ÇOK TAKIM VARDI

18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesi çok sayıda takımın radarına girmişti. Adem Yeşilyurt ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu aktarılmıştı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu sezon Trabzonspor'da 9 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 559 dakika sahada kaldı. Adem Yeşilyurt, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

