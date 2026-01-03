Al Rafa’yı ver Oğuz ve İrfan’ı!

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'la gayet başarılı bir şekilde süreci götürüyordu. Ersin'de şampiyonluk, Mert'te büyük tecrübe vardı.Sağ bek, sol bek, 10.5 numara ihtiyacı varken kaleciyi de bu sepete koymak,Beşiktaş'ın ekonomik durumuyla çelişiyor. Chelsea'den Jorgensen ile görüşmeler olumlu ilerliyor.Kulüp, 22.5 milyar TL borcuyla yangın yeri. Tutumlu olunması gereken bir durum. Ama Sergen Yalçın transfer peşine düşmüş, açıklamalarıyla yönetimi baskılıyor. Süreklidemesi kamuoyunda karşılık da buldu. Kulüp şartlarıyla, Sergen Yalçın'ın transfer talepleri çarpışırsa ki şu an öyle yönetim bu işten zararlı çıkan taraf olur.Patlarsa yönetim mi yoksa Yalçın mı bedel öder belli değil. Ama Beşiktaş'ın bir bedel ödeyeceği kesin. Dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç.Hukuki ve psikolojik bir süreç yaşanıyor. Rafa Silva'ya yönetim açık olarak söyledi vededi. Rafa Silva'nın menajeri 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmadı. Pazarlık kapısı açılsa belki orta yol bulunur. Rafa da Sergen Yalçın da geri adım atmıyor. Rafa idmana çıkıyor ama öylesine takılıyor… Geçen bir görüş ortaya attım;Oğuz Aydın ile İrfan Can Kahveci'yi alın, Rafa'yı böyle kullanabilirsiniz" dedim. Yoksa Rafa Silva adım atmazsa bu kriz zor çözülür.