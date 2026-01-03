Al Rafa’yı ver Oğuz ve İrfan’ı!

3 SORU 3 CEVAP / FATİH DOĞAN
1-Beşiktaş yeni bir kaleci arıyor. Ersin yetersiz mi görülüyor? Sence kaleci transferi şart mı?
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'la gayet başarılı bir şekilde süreci götürüyordu. Ersin'de şampiyonluk, Mert'te büyük tecrübe vardı. Yabancı kontenjanını da zorlayacak bir adım atıldı.
Sağ bek, sol bek, 10.5 numara ihtiyacı varken kaleciyi de bu sepete koymak, bu ekonomik darboğazda şaşılacak bir durum.
Beşiktaş'ın ekonomik durumuyla çelişiyor. Chelsea'den Jorgensen ile görüşmeler olumlu ilerliyor.
2-Kulübün borcu 22.5 milyar TL olarak açıklandı. Bu ekonomik şartlarda Beşiktaş transferde nasıl bir yol izleyecek?
Kulüp, 22.5 milyar TL borcuyla yangın yeri. Tutumlu olunması gereken bir durum. Ama Sergen Yalçın transfer peşine düşmüş, açıklamalarıyla yönetimi baskılıyor. Sürekli 'Takım çok kötü'
demesi kamuoyunda karşılık da buldu. Kulüp şartlarıyla, Sergen Yalçın'ın transfer talepleri çarpışırsa ki şu an öyle yönetim bu işten zararlı çıkan taraf olur. Bilerek ya da bilmeyerek Sergen hoca bu stratejisiyle bombayı yönetimin kucağına bıraktı.
Patlarsa yönetim mi yoksa Yalçın mı bedel öder belli değil. Ama Beşiktaş'ın bir bedel ödeyeceği kesin. Dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç.
3-Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi neden hâlâ çözülemedi. Bu işin sonu nereye varacak?
Hukuki ve psikolojik bir süreç yaşanıyor. Rafa Silva'ya yönetim açık olarak söyledi ve "Ya çık oyna ya da 15 milyon Euro getir git"
dedi. Rafa Silva'nın menajeri 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmadı. Pazarlık kapısı açılsa belki orta yol bulunur. Rafa da Sergen Yalçın da geri adım atmıyor. Rafa idmana çıkıyor ama öylesine takılıyor… Geçen bir görüş ortaya attım; Fenerbahçe, Rafa'yı ister ve de ikna ederse
Oğuz Aydın ile İrfan Can Kahveci'yi alın, Rafa'yı böyle kullanabilirsiniz" dedim. Yoksa Rafa Silva adım atmazsa bu kriz zor çözülür.