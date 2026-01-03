Anthony Dennis için Göztepe’ye teklif geldi!

Eintracht Frankfurt'un Göztepe'ye 5 milyon euroluk teklif yaptığı vurgulandı.

21 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon Göztepe'de 16 maça çıktı. Anthony Dennis bu müsabakalarda 3 gol sevinci yaşadı.

Anthony Dennis'in Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.