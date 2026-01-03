Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anthony Dennis için Göztepe’ye teklif geldi!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 20:20

Göztepe forması giyen Anthony Dennis’e Almanya’dan talip çıktığı iddia edildi.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe'de Anthony Dennis'in geleceği merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Anthony Dennis'e Almanya'dan talip çıktığı kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Anthony Dennis için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Eintracht Frankfurt'un Göztepe'ye 5 milyon euroluk teklif yaptığı vurgulandı.

21 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon Göztepe'de 16 maça çıktı. Anthony Dennis bu müsabakalarda 3 gol sevinci yaşadı.

Anthony Dennis'in Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

