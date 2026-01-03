Anthony Dennis için Göztepe’ye teklif geldi!

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe'de Anthony Dennis'in geleceği merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Anthony Dennis'e Almanya'dan talip çıktığı kaydedildi.
DHA'nın haberine göre; Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Anthony Dennis için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.
Eintracht Frankfurt'un Göztepe'ye 5 milyon euroluk teklif yaptığı vurgulandı.
21 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon Göztepe'de 16 maça çıktı. Anthony Dennis bu müsabakalarda 3 gol sevinci yaşadı.
Anthony Dennis'in Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.