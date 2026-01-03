Beşiktaş’ta Jota Silva’dan opsiyon maddesi cevabı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Beşiktaş'a katkı sağlamak istediğini belirten Jota Silva, "Her oyuncu, her zaman ilk 11'de oynamak ister. Hocanın da işi zor oluyor, hep bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz" dedi.
Sözleşmesindeki opsiyon maddesi ve geleceğine dair soruya Jota Silva, "Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, bu olur. Şu an transfer konuşulacak zaman değil" cevabını verdi.
Yaşadığı sakatlıkla ilgili Jota Silva, "Yaşadığım sakatlık çok ağır değildi, ufak bir sakatlıktı ve bu devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum, takımın içerisindeyim ve önümüzdeki ilk maçta yüzde 100 hazır olacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.