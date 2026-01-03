Bonservis ödendi transfer tamam!

Kanarya, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın transferini bitirdi. Sarılacivertliler, Hollandalı kanadın sözleşmesinde yazan 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini dün kırmızı- beyazlı kulübe gönderdi. Yıllık 1.4 milyon Euro'dan anlaşma sağlanan 25 yaşındaki oyuncu ile de 4.5 yıllık mukavele yapıldı. Teknik direktör Tedesco'nun alınmasını çok istediği Musaba'nın bugün resmen açıklanması bekleniyor. Öte yandan Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Deneyimli futbolcu bu sezon 22 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.