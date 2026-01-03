Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Deniz Türüç, Konyaspor ile sözleşme imzaladı!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 19:09

Deniz Türüç, Konyaspor ile sözleşme imzaladı!

Başakşehir’den ayrılan Deniz Türüç, Konyaspor ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hücum hattına takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.

Konyaspor, Deniz Türüç ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Deniz Türüç'ün Konyaspor'da 9 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Deniz Türüç için düzenlenen imza törenine, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katılım gösterdi.

Goa Ahead Eagles altyapısında yetişen Deniz Türüç daha sonra Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de oynadı.

