Dörtlü final sezona renk katar

: İkinci yarı öncesi birbirinden güzel, çekişmeli, kıran kırana maçlar izlenecek: F.Bahçe-Samsun maçı, Musaba transferi nedeniyle ilginç olacak: Samsunspor'un Asensio ve Taliscalı F.Bahçe karşısında işi gerçekten zor: Kupayı kazanarak ikinci devreye başlamak her takım için çok önem taşırTFF,Süper Kupa'yı dörtlü finale çevirmesi ile futbol renk kazanacak. İkinci yarı öncesi birbirinden güzel, çekişmeli, kıran kırana maçlar izleyeceğiz. G.Saray-Trabzon maçının G.Antep'te oynanması bir nevi kupa finalinin rövanşı olacak. Bu sezon lige ve Avrupa'ya renk getiren Samsun, F.Bahçe gibi güçlü bir ekiple karş-ı laşacak.Kağıt üzerinde bu finalin adının G.Saray- F.Bahçe olacağını düşünüyorum. Trabzon ve Samsun, ezberleri bozar, finale çıkarlarsa Süper Kupa, Karadeniz derbisine dönüşür. G.Saray'da sakatlar iyileşti. Nijerya, Afrika Kupası'nda finale yürüyor. Osimhen ile Onuachu'nun olmaması iki takımın gücüne eksi yazar.Süper Lig'e verilen aradan sonra bir de üstelik transfer dönemi yeni başlamış ve devam ediyorken katılan 4 takımın (G.Saray, Trabzonspor, F.Bahçe, Samsunspor) da ilk çıkacakları yarı final karşılaşmalarında zihinsel ve fiziksel olarak tam hazır olacakları görüşünde değilim. Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele ilginç bir maç olabilir.Galatasaray-Trabzonspor maçı da mutlaka iyi mücadeleye sahne olacaktır. Benim favorim Galatasaray.İlk yarının bitmesinden sonra ikinci devre öncesi Süper Kupa maçları var. Bu karşılaşmalarda şu an görünen nokta, her takımın kadrolarında eksiklikler olduğu.Galatasaray'a oranla Trabzonspor'un kadro sorunları çok daha fazla. Çünkü savunmada oluşan sakatlıklar, orta alanda Oulai ve Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olmaları, teknik direktör Fatih Tekke'nin elini bir hayli zayıflatmış durumda.Fakat her türlü eksiğe rağmen Süper Kupa'yı alarak ikinci devreye başlamak her takım için büyük önem taşır. Kupanın takıma vereceği öz güven ikinci yarı maçları için motivasyon kaynağı olur.Gönül isterdi ki G.Antep'te G.Saraylısı, Trabzonlusu, Anteplisi Osimhen ve Onuachu'yu da izlesin… Ama iki takımın da elinde çok güçlü kadrolar var. Ve berabere biten lig maçının ardından iki teknik adam, bu kez hikâyenin sonunda beraberliğin yaramadığı bir yarı finale çıkacak. Tatil herkese iyi gelmiştir.2025'i ağır G.Birliği mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor da eminim ki G.Saray maç-ı na savunma zafiyetlerini giderecek idmanlarla hazırlanmıştır.Lig ve Avrupa'da yorgun düşen ve Aralık ayında yokuş aşağı koşan Samsunspor, Tedesco ile oyun istikrarı yakalayan F.Bahçe karşısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynamak için sürprize çalışacak. Ancak Asensio- Taliscalı F.Bahçe karşısında işleri çok zor.