Fenerbahçe resmen açıkladı! Anthony Musaba imzayı attı

"HOCAMIZ ÇOK BEĞENİYOR VE İSTİYORDU"

Domenico Tedesco'nun Anthony Musaba'yı çok istediğini belirten Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğlulları, "Kulübümüze hayırlı olsun. Devre arası ilk transferimizi yaptık. Musaba'yı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor. Transferlerle ilgili ve nasıl şampiyon olacağımızın çalışmalarını Başkanımız kulüpte yapıyor. Bizler de Futbol Komitesi olarak, Devin Bey, Ömer Bey, Turgay Bey ile sürekli çalışıyoruz. Başkanla iletişim halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda diğer transferlerimizi de yapacağız. Adana'daki Samsunspor maçından sonra hız verip, transferlerimizi yapacağız" dedi.

Samsunspor yönetimine teşekkür eden Ertan Torunoğulları, "Bu transfer sürecinde Samsunspor Başkanına ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek" ifadelerini kullandı.