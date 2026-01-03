Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe U19, Mehmet Aurelio'ya emanet!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 16:18

Fenerbahçe, U19 Futbol Takımı Teknik Sorumluluğu görevine Mehmet Aurelio’nun getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun görevi hakkında bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl boyunca Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan ve futbolu bıraktıktan sonra Futbol A Takımı'nda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio'nun, Futbol Akademisi bünyesinde U19 Takımı'nın yeni teknik sorumlusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu! Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

