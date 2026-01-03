Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Anthony Musaba sağlık kontrolünden geçti!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 21:44

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba’nın sağlık kontrolleri tamamlandı.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba sağlık kontrolünden geçti.

Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Anthony Musaba, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" denildi.

