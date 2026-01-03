Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 17:10

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklara start verildi.

İHA
Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı. Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
