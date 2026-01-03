Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökmen Özdenak’ı sevenleri uğurladı
Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak'ı dün son yolculuğuna sevenleri uğurlanırken, RAMS Park'ta anma töreni düzenlendi. Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın tarihi yazılırken Gökmen'in çok önemli bir yeri olacaktır" ifadelerini kullandı. Gökmen Özdenak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Fatih Terim ve Okan Buruk da törene katıldı. Biz de SABAH Spor olarak Özdenak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
