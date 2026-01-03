Kartal’ın son gözdesi Mainoo

Salih Özcan'ı kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, aynı bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek istiyor.Bu ismin, Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo olduğu belirtildi. 20 yaşındaki futbolcu, üç sezon önce A takıma yükseldiği İngiliz ekibinde ciddi bir potansiyel ortaya koymuştu. Ancak bu sezon istediği süreleri bulmakta zorlandı.Manchester United ile temasa geçen Beşiktaş cephesi, genç futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak için şartları sordu. ManU'nun futbolcusunu kiralamaya olumlu yanıt verdiği takdirde masaya oturulacağı kaydedildi.Ayrıca 10 kez de İngiltere Mili Takımı forması terletti.Mainoo, Manchester United altyapısından yetişmiş bir futbolcu. 2023 yılında Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. İlk maçına Ocak 2023'te bir EFL Kupası maçında çıktı. Mainoo, 17 yaş altı genç takım seviyesinden itibaren İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi ve Mart 2024'te A Milli Takım'da ilk karşılaşmasını oynadı. Manchester United'ta haftalık 100 bin Sterlin kazanıyor.