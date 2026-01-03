Milan’dan Nkunku açıklaması! Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

İtalya Serie A devi Milan, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi listesinde yer aldığı söylenen Christopher Nkunku için açıklama yaptı.

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Transfer dönemindeyiz ve çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz." dedi.

2025/26 sezonunda 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan Nkunku, 14 maça çıktı ve 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.