Oğuz Aydın CSKA Moskova yolcusu

Transfer döneminin açılmasıyla adı birçok takımla anılan milli yıldız Oğuz Aydın'ın rotası belli oldu. Rus basınında yer alan habere göre CSKA Moskova ile taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Oğuz Aydın'ın kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzaların atılmasının ardından Rus devine katılması bekleniyor. Yapılan anlaşmaya göre CSKA, Oğuz'a F.Bahçe'de kazandığının iki katı maaş verecek. Kiralama bedeli 650 bin Euro olacak. Sözleşmede 6 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonu bulunurken, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde sarı-lacivertlilere yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor.