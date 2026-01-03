Oğuz Aydın CSKA Moskova yolcusu

Transfer döneminin açılmasıyla adı birçok takımla anılan milli yıldız Oğuz Aydın'ın rotası belli oldu. Rus basınında yer alan habere göreOğuz Aydın'ın kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzaların atılmasının ardından Rus devine katılması bekleniyor. Yapılan anlaşmaya göre CSKA, Oğuz'a F.Bahçe'de kazandığının iki katı maaş verecek.