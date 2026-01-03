On numaraya Stroeykens

Transfer döneminden güçlenerek çıkmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli bir isimle doldurmak için rotasını Belçika'ya çevirdi. Belçika basınına göre, siyah-beyazlıların orta saha için Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği aktarıldı.
Ancak Anderlecht'in, bonservisli satıştan yana tavır sergilediği ifade edildi. 21 yaşındaki on numaranın altyapısından yetiştiği kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Demokratik Kongolu futbolcu, bu sezon 22 müsabakada 1 gol ve 1 asist üretti. Öte yandan Kartal'ın gündeminde yer alan bir diğer orta saha Salih Özcan ise B.Dortmund'un kamp kadrosuna dahil edildi.
Milli oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.