Orta sahanın şifresi Fofana

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte ilk hamlesini Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe, forvet ve orta saha takviyelerini de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Orta sahaya güçlü ve dinamik bir isim almayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, daha önce Goretzka, Frattesi, Kessie, Taylor ve Mainoo gibi futbolcularla ilgilenmişti.Sarılacivertliler, Milan forması giyen Youssouf Fofana için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor.Güçlü fiziği, çalışkan yapısı ve oyunun iki yönünü de oynayabilen özellikleriyle öne çıkan Fofana'ya, Tedesco'nun onay verdiği öğrenildi.Milan'ın beklentisinin ise 30 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.Monaco'dan Milan'a 2024 yazında transfer olan Youssouf Fofana, İtalyan ekibinde 68 karşılaşmada görev yaparak 2 gol, 11 asist gerçekleştirdi. Aynı zamanda Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 1.85 cm'lik oyuncu, bu sezon yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle 16 gün sahalardan uzak kalıp 4 maçı kaçırdı.Sarı-lacıvertlilerinorta sahadaki bir diğer adayı da Juventus forması giyen Weston McKennie… A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde McKennie de bulunuyor. 27 yaşındaki orta saha, daha önce Schalke'de, Domenico Tedesco ile birlikte çalışmıştı. McKennie'nin, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. ABD'li yıldız bu sezon 22 maçta 1609 dakika süre bulurken 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli isim 22 milyon Euro piyasa değerine sahip…