Rüdiger’den annesinin memleketine yardım

Birçok futbol yıldızı kış tatillerinde lüks yerleri tercih ederken Real Madrid'li Antonio Rüdiger tatilini çok özel bir görev için kullandı. Almanya doğumlu olan tecrübeli defans futbolcusu, annesinin memleketi Sierra Leone'ye gitti ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulundu. Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Rüdiger, "Burada olmak, insanların gülümsemelerini görmek bana güç ve mutluluk veriyor. Ben Müslümanım ama bu dinle ilgili değil, insanlıkla ilgili. Kimse yalnız veya unutulmuş hissetmemeli" dedi.