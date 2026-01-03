Sağ kanada Olsen!

Fırtına'da Andreas Skov Olsen yine gündeme geldi. Alman ekiplerinden Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki sağ kanat, bu sezon sadece 10 maçta 465 dakika gibi oldukça kısa bir süre aldığı için ayrılmak istiyor. Wolfsburg Kulübü de Danimarkalı oyuncunun kiralık gitmesine sıcak bakıyor. Ancak bir sakatlığı bulunan ve geri dönüş süresi belirsiz olan futbolcu için Trabzonspor henüz bir girişim yapmadı. Alman basını ise ısrarla Olsen için Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş, Göztepe ve Samsunspor'un da girişimlerinin olduğunu iddia etti.