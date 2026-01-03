Sami Uğurlu, Antalya’daSami Antalya’da

Antalyaspor
, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sami Uğurlu'yu getirdi. Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sami Uğurlu.
Antalyasporumuz,
teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile
2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme
imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi. 2021-22 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu, 2023'te Bandırmaspor'da görev aldı. 2023-24'te tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen 47 yaşındaki hoca, 2024-25'te ise Alanyaspor'u çalıştırdı.