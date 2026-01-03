Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sami Uğurlu, Antalya’daSami Antalya’da
Giriş Tarihi: 3.01.2026

Sami Uğurlu, Antalya'daSami Antalya'da

Sami Uğurlu, Antalya’daSami Antalya’da
Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sami Uğurlu'yu getirdi. Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi. 2021-22 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu, 2023'te Bandırmaspor'da görev aldı. 2023-24'te tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen 47 yaşındaki hoca, 2024-25'te ise Alanyaspor'u çalıştırdı.
Sami Uğurlu, Antalya’daSami Antalya’da
