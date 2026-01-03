Samsunspor’dan Anthony Musaba’ya teşekkür!

Samsunspor'da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte sözleşmesinde 5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.

Ardından kulüp, sosyal medya hesaplarından da oyuncuya teşekkür etti.

Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Anthony Musaba. Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde verdiğin mücadele ve katılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.