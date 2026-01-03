Senegal, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finalde!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Sudan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu açılış maçında Senegal ile Sudan karşı karşıya geldi. Grand Stade de Tanger'de TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmada Moritanyalı hakem Dahane Beida düdük çaldı. Senegal, geriye düştüğü maçta Sudan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek turladı.

Senegal'e turu getiren golleri 29'uncu ve 45+3'üncü dakikada Pape Gueye ile 77'nci dakikada Ibrahim Mbaye attı. Sudan'ın tek golü ise 6'ncı dakikada Amar Abdallah'tan geldi. Senegal'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Ismail Jakobs 53 dakika süre alırken, Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Senegal adını çeyrek finale yazdırırken, Sudan ise turnuvaya veda etti.