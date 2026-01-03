Silva, Antalya kampında!

Beşiktaş, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı, daha sonra da ikinci yarı hazırlık kampı için Antalya Belek'te gitti. Portekiz basınının kampa katılmayacağını ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacağını öne sürdüğü Rafa Silva da kafilede yer aldı.
Antalya yolculuğu öncesi kendisiyle görüşme yapılan tecrübeli oyuncu, kampa gelmek istediğini belirtti. Siyahbeyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, U19 takımından Ali Pağdam, Tuğra Yeşilyurt ve Ahmet Sami Bircan
'ı kadroya takviye olarak aldı.