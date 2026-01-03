Süper heyecana 2 gün kaldı!

2026'nın ilk kupasını kaldıracak takım merakla bekleniyor. G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un katılacağı dörtlü final için artık 2 gün kaldı. Turkcell Süper Kupa için geri sayım başlarken dörtlü finalin programı belli oldu. Yarı finalde karşılaşacak ekiplerin teknik adam ve kaptanlarının birlikte katılacakları basın toplantılarının detaylarını TFF açıkladı. 5 Ocak Pazartesi G.Antep Stadı'ndaki G.Saray-Trabzonspor maçı öncesi 4 Ocak saat 19.30'da Okan Buruk-Fatih Tekke ve oyuncular basının sorularını yanıtlayacak.
6 Ocak'taki F.Bahçe-Samsun müsabakasının basın toplantısı ise 5 Ocak Pazartesi 18.15'te Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Kazanan 2 takım, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde karşılaşacak ve galip gelen kupayı müzesine götürecek. Bu dev maçlar ATV ve A Spor ekranlarında olacak.