Süper heyecana 2 gün kaldı!

2026'nın ilk kupasını kaldıracak takım merakla bekleniyor. G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un katılacağı dörtlü final için artık 2 gün kaldı. Turkcell Süper Kupa için geri sayım başlarken dörtlü finalin programı belli oldu. Yarı finalde karşılaşacak ekiplerin teknik adam ve kaptanlarının birlikte katılacakları basın toplantılarının detaylarını TFF açıkladı.6 Ocak'taki F.Bahçe-Samsun müsabakasının basın toplantısı ise 5 Ocak Pazartesi 18.15'te Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.