Süper Lig ekipleri Noa Lang’ın peşinde

İtalyan
ekibi Napoli forması giyen Noa Lang'ın takımından ayrılma ihtimali, Süper Lig kulüplerini harekete geçirdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Türkiye'den bazı takımlar 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lang'ın durumu hakkında bilgi aldı.
Çizme temsilcisinden ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcunun geleceğine yönelik temasların sürdüğü belirtildi. Transfer sürecinin, Napoli'nin alacağı karar ve oyuncunun tercihine göre önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.
Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti. Tecrübeli isim geçen sezon PSV'den 25 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.