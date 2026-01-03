Ugarte’ye Singo tarifesi

Sezonun ikinci bölümü için takımı güçlendirmek isteyen G.Saray yönetimi, planlarını da yapıyor. Ara transferde defansif orta saha takviyesi yapacak Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Manchester United'dan Manuel Ugarte yer alıyor.Fransa'dan talipleri olan Ugarte, Ligue 1'den aldığı iki teklife rağmen Galatasaray ihtimaline öncelik verdi. Vatandaşları Torreira ve Muslera ile sürekli konuşan 24 yaşındaki Ugarte, sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor. Galatasaray cephesi, Manchester United ile iletişime geçti. İngiliz devi, bir buçuk sene önce 50 milyon Euro ödediği Ugarte'nin bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.Manchester United, kiralama seçeneğine de zorunlu satın alma maddesiyle olumlu yaklaşacağını söyledi. Galatasaray ise Ugarte dışındaki alternatifleri de değerlendirmeye aldı.Alman basını, Victor Osimhen için ilginç bir iddia ortaya attı... Bayern Münih'in yıldızı Hary Kane'in sezon sonunda ayrılma ihtimali olduğu ve Bavyera ekibinin radarına Osimhen'i aldığı yazıldı. G.Saray'ın Osimhen için en az 100 milyon Euro istediğinin de altı çizilirken Kane'in kalması halinde ise Bayern'in Osimhen için teklif yapmayacağı vurgulandı.