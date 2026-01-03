Vazgeçmem senden!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper bölgesi üzerine yoğunlaştı.Alanyaspor forması altında bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki savunmacı, sol ayaklı olması ve ihtiyaç duyulduğunda sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabilmesi nedeniyle Trabzonspor için cazip bir hamle görülüyor. İlk görüşmelerde Alanyaspor'un yüksek bonservis bedelleri talep etmesi nedeniyle transfer süreci askıya alındı. Opoku ve Chibuike için temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Ümit Akdağ konusunda son bir girişim yapma kararı aldığı öğrenildi.