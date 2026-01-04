Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anthony Nwakaeme: Kupayı istiyoruz!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 20:09

Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile oynanacak mücadele öncesi konuştu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

Sahalara geri dönmesine dair soruya Anthony Nwakaeme, "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak" dedi.

Fatih Tekke'nin kararına göre şans bulacağını vurgulayan Anthony Nwakaeme, "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kupayı kazanmak istediklerini dile getiren Anthony Nwakaeme, "Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Sonra da kupayı istiyoruz. Ligde iyi gidiyoruz, çok daha iyi olabilirdik. Şu an öncelik yarınki maçı kazanmak ve ardından kupaya uzanmak..." şeklinde konuştu.

