Anthony Nwakaeme: Kupayı istiyoruz!

Fatih Tekke'nin kararına göre şans bulacağını vurgulayan Anthony Nwakaeme, "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kupayı kazanmak istediklerini dile getiren Anthony Nwakaeme, "Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Sonra da kupayı istiyoruz. Ligde iyi gidiyoruz, çok daha iyi olabilirdik. Şu an öncelik yarınki maçı kazanmak ve ardından kupaya uzanmak..." şeklinde konuştu.

Anthony Nwakaeme: "Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum"