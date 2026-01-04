Arda Güler asist yaptı, Real Madrid kazandı!

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Real Betis'i 5-1'lik skorla mağlup etti.
Real Madrid'in gollerini 20, 50 ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia kaydetti. Real Betis'te fileleri 66. dakikada Cucho Hernandez havalandırdı.
Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil olduğu maçta 82. dakikada asist yaptı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 45'e yükseltti. Real Betis ise 28 puanda kaldı.