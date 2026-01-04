Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç açıkladı! ‘Oyuncularla anlaştık’

'EKONOMİMİZİ DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ'

Transferi yapılacak oyuncuların isimleri hakkında sorulan soruya Murat Kılıç, "Şu anda oyuncularla görüşüldü. Oyuncularla anlaşmalar sağlandı ama kulüpleriyle daha herhangi bir sözleşme yapmadığımızdan dolayı şu anda isim zikretmemiz çok doğru olmaz. Bu arada biz tabii bu transferleri yaparken hem bütçesel anlamda da ekonomimize de göre hareket ediyoruz. Ekonomimizi de düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü geleceği riske atmak istemiyoruz. Bizim ekonomiyle ilgili çok çalışmamız var. Bunu daha önce de çok bahsettik. Ekonomimiz özellikle çok kısa süre içerisinde, çok güzel bir gelir getirecek planlarımız var, projelerimiz var. Bunların hepsini de çok kısa sürede yaşayan sağlayacağız. Şu anda da bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Biz herhangi bir bütçeyle ilgili bir şey söylemedik. Kendileri ilk on birde oynayabilecek, yarışta olabilecek oyunculara, değerlerini, fazlasını edebilecek değerlerini verebiliyorlar. Bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" şeklinde cevapladı.

'STOPER, SOL BEK VE 6-8 OYNAYACAK TRANSFERLER YAPILACAK'

Hangi mevkilere transfer yapılacağıyla ilgili soruya Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Mevkilerle ilgili stoper, sol bek, sol bek biliyorsunuz Jurasek ayrıldı. Bir altı sekiz oynayabilecek, bu mevkilerimiz boş. İlk birinci önceliğimiz bunlar ama fırsat transfer olursa, santrafor da olur, fırsat transfer olur, sol kanat da olur, sağ kanatta olur bunlar olabilir" açıklamasını yaptı.

'YENİ TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yeni transferleri kampa yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Kılıç, "Bu süreçte de olabilir tabii. Pazartesi günü kulübüyle de anlaşmaya varıldığı zaman kampa gelecek oyuncu ama çok kolay olmuyor. Bu neden kolay olmuyor, çünkü kulübü bırakmak istemiyor. İlk önce özellikle devrede kimi bırakmak istersiniz? Sizin işinize yaramayan, takıma katkısı olmayan oyuncular. Böyle bir transfer yapmayacağız. Oynayan, sakatlığı olmayan, yaşı genç, ileriki günlerde kulübümüze faydası olabilecek oyunculara baktığımız için bundan dolayı bugün de olabilir, yarın da olabilir. Özellikle Afrika Kupası var. Noel tatili var. Yani kulüpleriyle anlaştığımız zaman gelebilirler" ifadelerini kullandı.