Beşiktaş’ta Felix Uduokhai takımla çalıştı!

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısı için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya'da bugün akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder takımdan ayrı çalışırken, soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Felix Uduokhai ise takımla çalıştı.

Jota Silva antrenmanın ilk bölümünde sahada yer alırken, son bölümlerde yapılacak temaslı oyun çalışmasında takımdan ayrılarak bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Rafa Silva'nın antrenmanda boyunluk ve bere takmayı tercih ettiği görüldü. Antrenmanın basına açık bölümünde Beşiktaşlı futbolcular ısınma hareketleri yaptı.